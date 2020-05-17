Прощай, чрезвычайное положение: на таллиннском Певческом поле сегодня устроят пиротехническое шоу

В воскресенье в 18:45 на автоконцерте выступит крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра. Также выступят певец Иво Линна и ансамбль Supernova.

Во время концерта зрителей порадует пиротехническое шоу от Pyrocom продолжительностью около 20 секунд.

По словам организаторов сегодняшнее виртуальное решение уникально для Эстонии и именно находясь на месте можно будет получить самые яркие впечатления.