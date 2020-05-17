Прощай, чрезвычайное положение: на таллиннском Певческом поле сегодня устроят пиротехническое шоу

Сегодня на таллиннском Певческом поле в честь окончания чрезвычайного положения состоится концерт, в котором при помощи виртуальных решений примет участие более 2500 хоровых исполнителей. Организаторы призывают зрителей приходить на место, однако Elu24 и Postimees предоставят возможность насладится концертом не выходя из дома.
В воскресенье в 18:45 на автоконцерте выступит крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра. Также выступят певец Иво Линна и ансамбль Supernova.
Во время концерта зрителей порадует пиротехническое шоу от Pyrocom продолжительностью около 20 секунд.
По словам организаторов сегодняшнее виртуальное решение уникально для Эстонии и именно находясь на месте можно будет получить самые яркие впечатления.
Все желающие могут принять участие в мероприятии в формате автокинотеатра. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.