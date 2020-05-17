Сериал «Чернобыль» вышел год назад: съемки в Литве и другие любопытные факты

Лауреат премии Гильдии киноактеров США Джаред Харрис исполняет роль советского ученого Валерия Легасова, направленного Кремлем на расследование инцидента.

Джаред Харрис известен зрителям по роли Лэйна Прайса в телесериале «Безумцы», доктора Дэвида Джоунса в телесериале «Грань» и профессора Мориарти в детективном боевике Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней». Валерия Легасова – советского ученого, которому поручили расследовать катастрофу.

Режиссер Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Викинги») в интервью 15min.lt признался, что это его самый масштабный проект.

«Я очень счастлив быть здесь... И в Каунасе, и в Вильнюсе много хороших мест для съемок. Оба города отличаются своим характером. Я очень довольна местной командой – она талантливая и профессиональная», – говорит он о съемках.

Любопытный факт, Йохан Ренк не только режиссер, но шведский музыкант (был известен как рэпер Stakka Bo). Он снимал клипы для Мадонны («Hang Up»), Робби Уильямса («Tripping»), Кайли Миноуг («Love at First Sight»), Дэвида Боуи («Blackstar») и других звезд.

Сериал снимали весной 2018 года. Часть съемок прошла в Киеве, однако потом группа окончательно переехала в Литву. Припять снимали в Вильнюсе, Москву – в городе Каунасе.

На фото автобусы, которые используют для эвакуации.

ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Съемки проходили в районе Фабионишки, который больше всего напоминает Припять – город, в котором произошла катастрофа.

В Припяти или Aтомгороде, где в основном проживали работники Чернобыльской АЭС, до катастрофы население составляло около 50 тысяч человек.

26 апреля в 1:23 произошла самая большая техногенная катастрофа в истории человечества, в результате радиационного загрязнения город пришлось эвакуировать.

Режиссер Йохан Ренк ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Интересно, но музыкальный саундтрек сериала состоит из звуков, которые можно услышать на Игналинской АЭС.

Автор музыки - исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гвюднадоуттир. Является обладательницей многочисленных премий. Наиболее известна по работам над картинами «Мария Магдалина» и «Джокер».

Видео: Трейлер сериала

Актер Джаред Харрис признался, что в Литве его не узнали.

Джаред Харрис ФОТО: 15min/Lukas Balandis

Фото: Как в Литве снимали сериал «Чернобыль»