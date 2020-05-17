В Сеть попали фото Ирины Аллегровой без парика

Поклонники привыкли видеть певицу Ирину Аллегрову в неизменном имидже: светлые локоны, яркий макияж.

Приятель артистки певец Александр Богданович поделился на своем сайте редким фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа. На снимке Ирина позирует фотографу с Богдановичем и со своей приятельницей.

По словам Богдановича, фото сделано в Майами, где у артистки раньше была квартира в престижном районе.

Однако несколько лет назад Аллегрова избавилась от заграничной недвижимости.

Поклонники 68-летней певицы, увидев ее без фотошопа и парика сошлись во мнении, что артистка выглядит очень достойно для своих лет.