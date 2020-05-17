Стеша Маликова показала трогательное детское фото с родителями

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания растрогала подписчиков Instagram, выложив архивное фото своей семьи. На нем она сидит на руках у мамы и папы, на вид ей лет пять, не больше.

Снимок она сопроводила философским размышлением о том, как течет время, и как следует к нему относиться. Девушка призналась, что лучшие жизненные советы ей давала и дает мама, что для нее очень ценно.

«Не жди, пока время придет, оно только уходит», «Думать, прежде чем говорить». Мама давала и дает мне очень много важных советов, к которым я прислушиваюсь с каждым днем все больше и больше,

— заметила Стеша Маликова.

ФОТО: Instagram