Стало известно, где пройдет конкурс «Евровидение-2021»

Международный песенный конкурс Евровидение, проведение которого в 2020 году было отменено из-за пандемии коронавируса, все же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши партнеры в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира,
— приводит пресс-служба слова исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля.
Rotterdam 🇳🇱 will host the Eurovision Song Contest 2021#Eurovision | #ShineALight | #ESC2021 pic.twitter.com/25e8NrlnnT— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 16, 2020
Отмечается, что последние события, связанные с распространением коронавирусной инфекции, окажут влияние на планирование будущего мероприятия, в котором принимает участие множество сторон. Однако в сложной глобальной обстановке организаторы разработают несколько сценариев для различных ситуаций.
Конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах, был отменен из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось специальное — «Европа зажигает свет», на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет.