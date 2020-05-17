Стало известно, где пройдет конкурс «Евровидение-2021»

Международный песенный конкурс Евровидение, проведение которого в 2020 году было отменено из-за пандемии коронавируса, все же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Жизненно важно, чтобы в следующем году Евровидение вернулось, и мы рады, что наши партнеры в Нидерландах приняли на себя обязательство вернуть это любимое шоу зрителям всего мира,

— приводит пресс-служба слова исполнительного директора конкурса Мартина Остердаля.

Отмечается, что последние события, связанные с распространением коронавирусной инфекции, окажут влияние на планирование будущего мероприятия, в котором принимает участие множество сторон. Однако в сложной глобальной обстановке организаторы разработают несколько сценариев для различных ситуаций.