Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Актер Дима Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big на песню Uno, попал в рейтинг журнала Forbes.

Танцор из Заринска стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году.

На сайте Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет,

— говорится на портале издания.

На основании голосования читателей издания 25-летний Красилов с результатом в 12,1 процента занял второе место в категории «Искусство».

Танцор уступил чуть более четырёх процентов голосов актеру Никите Кукушкину, набравшему 16,6 процента, зато обошел призера международных конкурсов по композиции и фортепиано Соню Белоусову. За композитора песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» проголосовало 11,8 процента читателей Forbes.

Отметим, что в рамках проекта «30 до 30» редакция Forbes ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».