Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Харизматичный танцор занял второе место среди перспективных россиян до 30 лет в категории «Искусство», пишет Life.ru.
Актер Дима Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big на песню Uno, попал в рейтинг журнала Forbes.
Танцор из Заринска стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году.
На сайте Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет,
— говорится на портале издания.
На основании голосования читателей издания 25-летний Красилов с результатом в 12,1 процента занял второе место в категории «Искусство».
Танцор уступил чуть более четырёх процентов голосов актеру Никите Кукушкину, набравшему 16,6 процента, зато обошел призера международных конкурсов по композиции и фортепиано Соню Белоусову. За композитора песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» проголосовало 11,8 процента читателей Forbes.
Отметим, что в рамках проекта «30 до 30» редакция Forbes ищет самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа».
Напомним, ранее стало известно об отмене Евровидения-2020 из-за мировой вспышки коронавируса. Участники группы Little Big назвали отмену песенного конкурса правильным решением, а вот Пухляш признался, что это качнуло его вселенную.