Никасу Сафронову выплатили сказочную компенсацию за пораненный палец

Об этой истории Сафронов рассказал в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Небольшая бытовая травма — Никас порезал палец консервной банкой — едва не обернулась ампутацией.

Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец,

— говорит художник.

Ранка никак не хотела заживать, напротив, воспаление разрасталось. Художник обратился к врачам, лечение не помогало, в итоге, он перенес три операции, лежал на капельницах.

Позднее удалось разобраться, что воспалительный процесс развивался из-за грибка, о чем медики даже не подумали. Палец все же удалось спасти, но он утратил подвижность и не гнется. Впрочем, по словам Сафронова, держать кисть это ему не мешает и он уже привык и приспособился.