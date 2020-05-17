Виктория Дайнеко: взорвать шоу-бизнес в 17 лет, приглянуться Пугачевой и покорить Матвиенко

Виктория Дайнеко родилась в Казахстане, но семья решила переехать в Якутию. Девочка была единственным ребенком. Родители души не чаяли в дочке и постарались дать ей как можно больше любви и заботы.

По словам певицы, она всегда была очень смелым ребенком. Ничего не боялась, даже была отважнее парней и спускалась на канате с крыши двухэтажного здания на стройке.

С 5 лет Виктория занималась танцами, а до 8-го класса пела в ансамбле «Атас». Потом это была эстрадная группа «Отражение», а затем – «Фаэтон». Она всегда мечтала стать эстрадной певицей, но родители не воспринимали ее мечты всерьез. Все изменила победа на шоу «Фабрика звезд – 5». Именно после нее жизнь девушки изменилась.

Любопытный факт: Виктория Дайнеко победила на шоу «Фабрика звезд» целых два раза (Вторая победа была в шоу «Фабрика звезд. Возвращение»).

Она получила контракты, стала записывать песни, выпускать альбомы и клипы, даже сниматься в кино.

Виктория Дайнеко ФОТО: скриншот видео

«У меня есть слабость – музыка, мужчина и мой ребенок», – смеясь говорила Дайнеко в интервью 2019 года для станции Europe Plus.

Так сложилось, что музыка всегда была в доме Виктории. У ее отца была своя дискотека, на которой он был диджеем. Она прекрасно помнит, как в 4 года слушала «Лондон, гудбай» группы «Кар-Мэн».

Когда ей пришла в голову мысль написать альбом без участия Игоря Матвиенко, то она решила записать его в Англии. Певица ощутила, что попала в свою атмосферу. Альбом ей дался легко. Виктория считает, что сказалось то, что она с детства слушала и любила британскую музыку.

В 2019 году она записала и выпустила песню «Твоя девочка», которая стала новым витком в ее творчестве.

После того как Виктория записала ее на студии и получила демо, она до конца не была уверена, что Матвиенко ее одобрит. Но продюсеру понравились перемены, которые произошли в звучании Дайнеко, к тому же и публика восприняла хит более чем хорошо. На композицию был снят клип, и песня стала заглавным синглом альбома «Магнитные».

«Мы вместе уже 15 лет, потому что мы идеально друг другу подходим... Музыкальный продюсер у меня замечательный», – признается исполнительница.

Когда Виктория приехала в Москву, она не сразу прониклась теплыми чувствами к этому городу. Впервые она полюбила Москву только спустя 7 лет.