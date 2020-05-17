Вс, 17.05.2020
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Истощенный вид Константина Богомолова вызвал беспокойство

Константин Богомолов

ФОТО: VLADIMIR GERDO/TASS

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной живет в браке со светской львицей с сентября прошлого года. По всей видимости, даже этого непродолжительного периода хватило, чтобы тяготы отношений со скандальной журналисткой изменили режиссера до неузнаваемости, пишет Dni.ru.

Ксения Собчак довольно редко публикует в своем Instagram-аккаунте совместные фотографии и видео с мужем. На них гораздо чаще можно заметить либо саму звезду, либо ее трехлетнего сына Платона от первого брака с актером Максимом Виторганом.

Тем более неожиданным для поклонников стало появление на странице Ксении фотографии ее нынешнего супруга – Константина Богомолова. Он предстал перед подписчиками жены в сером смокинге, надетом поверх черной футболки, а на лице режиссера красовались необычные очки с ярко-красными стеклами.

«Мой Морфеус», – подписала публикацию Ксения Собчак, раскрыв необычное домашнее прозвище своего мужа. По всей видимости, его он получил именно из-за очков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой Морфеус ❤️ мой @konbog75

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Несмотря на то, что Богомолов не поместился в кадр полностью, внимательные поклонники заметили тревожные изменения в его внешности. Подписчики отметили, что артист изрядно исхудал. Они в шутку попросили Ксению Собчак покормить супруга.

«Исхудал», «Похудел на лицо, был полнее, лучше выглядел», «Ксения, покормите мужа», «Высох бедный», – писали комментаторы.

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