Никас Сафронов рассказал о том, как от него ушла Ирина Понаровская

Никас Сафронов не скрывает, что в молодости покорил много красивых женщин. В недавнем интервью живописец рассказывал, что у него был роман с певицей Натальей Ветлицкой и актрисой Татьяной Васильевой. Но была в жизни художника и ещё одна красивая дама.

Расставшись с актрисой Татьяной Васильевой, Никас увлекся певицей Ириной Понаровской.

«Ирочка мне нравилась: красивая, гармоничная, элегантная, аристократичная. Она из хорошей семьи, настоящая петербужская дива. Она, безусловно, яркая женщина. У Иры была машина спортивная, у меня тоже. И мы гонки за городом часто устраивали. На этой почве и возник наш роман. До меня Ира встречалась с певцом Сосо Павлиашвили, они очень хорошо расстались, она о нем по-доброму отзывалась», – говорит в интервью о Понаровской Сафронов.

Однако, по словам Сафронова, его роман с Понаровской был недолгим.

«Мы полгода где-то встречались с Понаровской, это был короткий роман. Ирина безумно сексуальна. Она теплый, страстный человек. На сто процентов во всем: в любви, в понимании дружбы. Но мы редко виделись: она на гастролях, я на выставках», – говорит знаменитый художник.

Когда они начали отдаляться, Ира позвонила Сафронову.