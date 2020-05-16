Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами. Это признание он сделал в эфире программы Ивана Урганта. Гостями шоу были певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин. Речь зашла о клипе, который пара сняла на песню авторства официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Пригожин спродюсировал дуэт жены с Фадеевым.

Максим вышел в эфир по видеосвязи и рассказал о работе с Валерией и ее мужем. В шутку Ургант предложил ему начать работать с артистами возраста певицы и Пригожина, а затем создать группу «Золото». На это Фадеев ответил неожиданным признанием.

Спасибо большое, я с артистами как-то больше не работаю, слава Богу. Работаю только с творцами, только с творцами,

— сказал продюсер.