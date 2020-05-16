Наталья Фриске пострадала в серьезной аварии

Когда Наталья находилась за рулем, водитель многотонного грузовика совершил опасный маневр и подрезал машину Фриске-младшей. Та не смогла избежать аварии и на полной скорости въехала в КАМАЗ. Об этом девушка сообщила подписчикам своего официального аккаунта в социальной сети Instagram.

Результатом ДТП стал не только разбитая машина, но и серьезная травма руки. Наталья Фриске опубликовала снимок с фиксирующей повязкой. По словам сестры экс-звезды «Блестящих», в ближайшее время ей придется отказаться не только от вождения, но и выполнения домашних дел.

Мыть голову сложновато!

— рассказала Фриске.

Пользователи Интернета по-разному отреагировали на случившееся. Большинство комментаторов шокированы произошедшим и желают Наталье скорейшего выздоровления. «Ну слава Богу, что ничего серьёзного. Здоровья ей», «Пусть поправляется скорее», «Надеюсь, все обойдется», — пишут люди.