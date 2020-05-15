Дочь Заворотнюк обнаружила генетический дефект на лице

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова в последнее время стала более активно общаться с подписчиками в Сети.

Некоторые время в связи с тяжелым диагнозом матери, звезды сериала «Моя прекрасная няня», девушка хранила молчание и не публиковала новые посты. Однако пару месяцев назад Анна снова стала проявлять себя в Instagram.

Недавно девушка рассказала, что обнаружила у себя на лице необычную особенность. По словам Анны, она даже не предполагала, что ямочки на ее щеках — это самый настоящий генетический дефект.

При этом дочь актрисы заявила, что совсем не переживает и даже не представляет себя без этой черты внешности.

«Дорогие друзья, обнаружила у себя на лице существенный дефект — ямочки. Оказывается, ямочки на щеках — это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы. Представляете?! Что же теперь делать?» – написала девушка.