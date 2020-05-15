Принцесса Диана в мужской одежде ходила в гей-клубы

Вокруг принцессы Дианы, которая трагически погибла в ДТП, ходит много слухов.

Есть предположения, что представительница королевской семьи дружила с Фредди Меркьюри и даже под видом мужчины посещала гей-клубы. Об этом пишет Mirror со ссылкой на актрису Клео Рокос.

В своих мемуарах она вспоминает, что общалась с принцессой Дианой дома у Фредди Меркьюри. В тот вечер, когда Диана побывала в гей-клубе, сама актриса, а также солист Queen, невестка королевы и комик Конни Эверетт вместе смотрели сериал «Золотые девочки».

Принцессе, по словам Рокос, нравилась такая компания. Собравшиеся решили продолжить веселье в гей-клубе, добавила актриса.

«Они чувствовали себя раскрепощенными и »непослушными« в обществе друг друга. Однажды после такой вечеринки принцесса вместе с узкой компанией решилась на крайне дерзкий шаг. Группа провела день, попивая шампанское. У Дианы было озорное настроение. Она спросила о планах Фредди на вечер и выразила желание присоединиться к нему», - написала в мемуарах Клео Рокос.

У артистов были опасения, связанные с тем, что Диану узнают, а также сфотографируют папарацци. Поход в гей-клуб был риском, который мог обернуться для супруги принца большим скандалом. Однако Диана смогла уговорить фронтмена группы Queen, который предложил невестке королевы нарядиться в некоторые из своих вещей для маскировки. Фото ЗДЕСЬ!

Друзья поехали в гей-бар Royal Vauxhall Tavern, который находился в Южном Лондоне. Диана пришла туда в мужской одежде - армейском пиджаке, кепке и солнцезащитных очках, заявила Рокос.