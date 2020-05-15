«Воровали на всем»: Макс Фадеев объяснил, почему разогнал MALFA

Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: „Я все знаю“, тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500—600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много,