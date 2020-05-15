Открытое письмо организатора вечеринок из Таллинна: прекратите над нами издеваться!

Однако, читая последние недели заявления правительства (не отдельных министров), начинает появляться абсурдная цепочку противоречий, из-за которых наша сфера находится в состоянии полного непонимания ситуации. Давайте разберем несколько пунктов.

С 1 июня смягчаются ограничения на проведение мероприятий. Для многих заведений это дало бы зеленый свет для работы. Но увы… На всех подобных мероприятиях идет разговор о соблюдении правила 2+2, половина открытых заведений хоть и обещают, но признают, что это просто невозможно контролировать в полном масштабе. Но что их винить, если эти правила уже давно не соблюдаются в магазинах/в парках/ресторанах, да даже на улице. Не пора ли уже придумать какую-то другую модель поведения, адаптированную под наши реалии? А то выглядит это со стороны, как массовый саботаж.

Хотя, о чем можно говорить, когда видишь подобное фото: военные учения, премьер-министр Эстонии. Впятером, с солдатами в окопе. И без маски. Так себе, 2+2, социальная норма…

Премьер-министр Ратас посетил учения «Весенний шторм» ФОТО: Сайт Правительства ЭР

Было много разговоров, что будут разрешены публичные мероприятия, при этом остается непонятным, относится ли это к мероприятиям ночной жизни города. Мне грустно наблюдать за моими коллегами, как одни бесконечно меняют числа на афишах, другие вечно играют в «открыто-закрыто». Правительство дало руководство к действию практически всем отраслям экономики. По какой причине оно так настоятельно избегает темы работы ночных заведений?

1 июля мы открываем множество мероприятий (выставки, спектакли, кино и тому подобное), которые активно посещает публика 65+, однако держим закрытыми заведения, где в основной массе отдыхает молодежь, для которой вирус не столь опасен, сколько для последних. Для многих он вообще протекает бессимптомно. Молодежь, как правило, живет отдельно от своих родителей и других родственников. Логика абсолютно не ясна.

Говоря об этом, мне совершенно непонятна логика запрета продажи алкоголя в барах после 22.00. В целом, эксперимент с ограничением на продажу алкоголя, можно видеть каждую ночь, когда огромное количество патрульных машин носится из района в район.

Недостаточно? Можно послушать на одной из пресс-конференции Таллинна, где полиция нам прямо говорит: «Участились случаи насилия в связи с алкогольными посиделками в районах. А в любом уважающем себя заведении, те же самые вопросы регулируются службой охраны. Но, конечно же, дома безопаснее…

Может хватит уже заигрывать со временем работы ночного города? Очевидно же, что ущерб от этого намного больше с точки зрения работы полиции, туризма, да и банально рабочих мест, налоговых поступлений и прочих сопутствующих вещей.

Если мы опять же попробуем посмотреть на эту ситуацию с точки зрения риска распространения инфекции, то любой собственник бизнеса предпримет намного больше усилий по контролю над выполнением санитарных норм, так как он заинтересован в том, чтобы работать. Уж точно больше, чем люди во время посиделок на даче по 20 человек.

Исходя из этого, можно сделать грустный вывод: на данный момент тема ночной жизни города полностью исключена из повестки дня по абсолютно нелогичным причинам. И вроде бы речь об этом зашла, но, к сожалению, снова ярмарки. С концертами, шашлыками и мифическим 2+2. Может хватит уже над нами издеваться? Можно как угодно относиться к нашей работе, но она является неотъемлемой частью культурной жизни. Нам нужен четкий сигнал, на что мы можем рассчитывать. Попытаться вылезти из долговой ямы, которая образовалась с марта, или сократить работников и свернуть деятельность.

Я понимаю, что принимать любые подобные решение для государства – это довольно сложно и ответственно. Но, к сожалению, это ваша работа. У вас она хотя бы есть, в отличие от нашего бизнеса…

Всем здоровья!