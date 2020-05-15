Продукты, которые нельзя употреблять с кофе

Жирную пищу лучше не запивать данным напитком, в противном случае это может привести к резкому росту сахара в крови. Если плотный обед или ужин запить кофе, то уровень сахара в организме станет в два раза больше нормы.

Нежелательно совмещать кофе с молочными продуктами, так как в них содержится большое количества кальция. Кофеин оказывает сильное влияние на усвоение данного элемента и, к сожалению, не в положительную сторону. Если пить кофе с молоком или сливками, то все больше кальция будет выделять в мочевину и вымываться из организма.

Не следует употреблять этот напиток с продуктами, которые содержат цинк. От них попросту не будет пользы, так как кофеин препятствует усвоению данного элемента. К таким продуктам относятся: морепродукты, мясо, орехи, грибы и т.п.