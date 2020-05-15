Продукты, которые нельзя употреблять с кофе

Кофе - излюбленный напиток многих. Кто-то даже не может представить свое утро без него, но мало кто задумывается, что кофе лучше не употреблять вместе или после некоторых продуктов, пишет zen.yandex.ru.
Жирную пищу лучше не запивать данным напитком, в противном случае это может привести к резкому росту сахара в крови. Если плотный обед или ужин запить кофе, то уровень сахара в организме станет в два раза больше нормы.
Нежелательно совмещать кофе с молочными продуктами, так как в них содержится большое количества кальция. Кофеин оказывает сильное влияние на усвоение данного элемента и, к сожалению, не в положительную сторону. Если пить кофе с молоком или сливками, то все больше кальция будет выделять в мочевину и вымываться из организма.
Не следует употреблять этот напиток с продуктами, которые содержат цинк. От них попросту не будет пользы, так как кофеин препятствует усвоению данного элемента. К таким продуктам относятся: морепродукты, мясо, орехи, грибы и т.п.
Кофеин также препятствует усвоению железа, которое содержится в продуктах растительного происхождения. Это железо еще называют негемовым. Оно содержатся только в овощах, фруктах и некоторых крупах. Этот микроэлемент, как и другие, необходим. Многие вегетарианцы, которые совмещающие еду с кофе, страдают нехваткой железа.