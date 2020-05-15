Строители обнаружили самую старую капсулу времени в Европе и ахнули, увидев, что в ней находилось с 1797 года

Польская капсула времени — старейшая в Европе и самая древняя в мире из найденных. Открыв её, городские власти обнаружили 200-летние монеты и документы от 1797 года, написанные на немецком языке. Фотографии находок из прошлого сразу же опубликовали на официальной странице правительства Зембице в Facebook.

«Запечатанная капсула сохранила в хорошем состоянии документы от 1797 г. Они были переданы в государственный архив для анализа и исследований. Монеты будут описаны и, скорее всего, отправятся в наш музей», - написал Gmina Ziębice.

Во время ремонта церкви в городке Зембице, Польша, в шпиле работники нашли капсулу. Внутри — старинные документы, раскрывающие детали строительства здания, и другие атрибуты эпохи. ФОТО: Facebook

На момент закладки послания потомкам город назывался Мюнстерберг и входил в состав Прусского королевства. Документы в капсуле времени касаются строительства церкви в 1797 году на месте замка XV века. В них указаны как имена работников, так и людей, которые внесли пожертвования.

Во время ремонта церкви в городке Зембице, Польша, в шпиле работники нашли капсулу. Внутри — старинные документы, раскрывающие детали строительства здания, и другие атрибуты эпохи. ФОТО: Facebook