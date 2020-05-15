На «Народном Радио» состоялась мировая премьера «секретного» сингла Макса Барских

«Народное Радио» – первая радиостанция на планете, в эфире которой состоялась премьера новой песни Макса Барских «По секрету» – в утреннем эфире 15 мая. Ведущие «Народного утра» Алексей Исаченко и Борис Горский дозвонились до Киева и узнали у Макса все подробности премьеры и того, как он живет на самоизоляциии.
Пока было карантинное затишье, Макс Барских в соцсетях радовал своих слушателей акустическими версиями песен. Сейчас он периодически выбирается в студию и пишет новые песни. К радости фанатов – новый альбом Макса «1990» выйдет в конце лета. В нем продолжатся эксперименты со звуком.
Песня «Лей, не жалей» не позволила раньше выпустить новый сингл, потому что до сих пор доминирует во всех русскоязычных хит-парадах.
Смотрите видео и узнайте, чем удивит клип на новый сингл Макса Барских:
«Народное радио» – в Таллинне и Нарве на 100 FM, в Кохтла-Ярве и Йыхви на 96,3 FM. В интернете – здесь!
Драйв-шоу «Народное утро» каждый будний день с 6:30 до 10 часов утра. Лучшая современная музыка, разнообразные развлечения, горячие темы, игры и розыгрыши, гости в прямом эфире и многое другое! В утреннем драйв-шоу есть все, чтобы зарядиться позитивом на весь день. Ведущие Алексей Исаченко и Борис Горский помогают стартовать – легко, динамично, иронично!
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