На «Народном Радио» состоялась мировая премьера «секретного» сингла Макса Барских

Пока было карантинное затишье, Макс Барских в соцсетях радовал своих слушателей акустическими версиями песен. Сейчас он периодически выбирается в студию и пишет новые песни. К радости фанатов – новый альбом Макса «1990» выйдет в конце лета. В нем продолжатся эксперименты со звуком.

Песня «Лей, не жалей» не позволила раньше выпустить новый сингл, потому что до сих пор доминирует во всех русскоязычных хит-парадах.

Смотрите видео и узнайте, чем удивит клип на новый сингл Макса Барских:

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