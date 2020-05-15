Шоу вместо финала «Евровидения-2020»: все, что нужно знать о грандиозном концерте Europe Shine A Light

Отметим, что 12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", а 14 мая прошел второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо второго полуфиналов песенного конкурса. Зрители увидели клипы на конкурсные песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме. В этом году голосование отменили, поэтому в финальном концерте, 16 мая, зрители услышат всех участников от 41 страны.

Где и когда смотреть финальное шоу Europe Shine A Light?

Состоится специальное шоу в субботу, 16 мая, в 22:00 по эстонскому времени. Посмотреть его можно будет на телеканале ETV+, официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv. Транслировать шоу Europe Shine A Light будет 41 страна. На протяжении двух часов зрители смогут наслаждаться выступлениями участников из разных стран.

Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами,

– объяснил идею концерта его исполнительный продюсер Ситсе Баккер. Он призвал сделать шоу "незабываемым моментом в истории "Евровидения".

Какие сюрпризы обещают организаторы?

Во время прямой трансляции фанаты песенного конкурса увидят выступления победителей прошлых конкурсов – представителя Швеции Монса Зелмерлева, певицы из Израиля Нетты Барзилай, Марии Шерифович из Сербии, а также прошлогоднего победителя – голландца Дункана Лоренса.