Ляйсан Утяшева поздравила сына с 7-летием и показала кадры взросления мальчика

Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть через несколько лет, найдешь это поздравление в интернете, знай, что музыку ты выбрал сам. С днем рождения, Роберт! Ура,