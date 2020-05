Ляйсан Утяшева поздравила сына с 7-летием и показала кадры взросления мальчика

Наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш. Чемпион по справедливости и борьбе за нее...🙃 Самый честный. Упорный! Трудолюбивый! Очень обаятельный (девочки готовьтесь....😄😍) Очень громкий! Наш колокольчик! Нет, уже колокол...😉 Беги быстрее ветра, как ты можешь... Бери любые смелые идеи, как ты любишь ... И мечтай...не забывай никогда мечтать... У мамы слезы сегодня весь день ... (слезы счастья и радости и безграничной любви ) Папа старается скрывать их, важничает ... Твой музыкальный вкус и взгляды на жизнь не по годам взрослые. Но пусть сохраниться эта детская ямочка на щечке и озорные глазки ... Живи, люби, беги, учись, дружи, но главное - будь счастлив. Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть через несколько лет, найдёшь это поздравление в интернете, знай, что музыку ты выбрал сам. С днем рождения, Роберт! Ура!

