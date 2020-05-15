Муж после крупной ссоры с женой сорвал джекпот и стал миллионером

Однако, как выяснилось позже, решение мужчины было правильным. Он сорвал огромный джекпот – 1,8 миллиона австралийских долларов (1 миллион 72 тысячи евро).

По словам австралийца, который пожелал сохранить анонимность, супруга ругала его за покупку, так как до этого он только один раз выигрывал в лотерею. Тогда в качестве приза мужчине вручили шесть банок пива, сообщает таблоид Daily Mail.