Заказные папарацци и странные правила: экс-охранник Канье Уэста рассказал о тяжелом характере рэпера

Например, Канье всегда требовал, чтобы Стив шел в десяти шагах позади него, не обращая внимания на очевидную проблему: если бы на Уэста вдруг напали, это расстояние оставляло его беззащитным. Однажды он и вовсе плюнул на здравый смысл и ушел гулять по оживленным улицам в одиночестве.

Первая встреча Стива и Канье состоялась перед Met Gala и вышла крайне неловкой. Зайдя в лифт, рэпер ждал, когда телохранитель нажмет на нужную кнопку, а тот в свой первый день понятия не имел, на какой этаж едет Уэст. «Ты хочешь сказать, что заранее не позвонил и не узнал, на какой этаж мне нужно?», — отчитывал его Канье. В ответ Стив предложил три варианта: сказать ему, какую кнопку нажать, нажать ее самому или торчать в лифте целый день и рассказывать, сколько стоит время одного из самых богатых музыкантов. Раздраженный Уэст выбрал первый вариант. По словам Станулиса, такое взаимодействие было не редкостью, а обычным делом.

Канье Уэст и Ким Кардашян ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Также Стив уверен, что папарацци, которые постоянно преследуют семью Кардашьян-Уэст, наняты самими знаменитостями. Иначе он представить не может, каким образом они по волшебству появляются в нужном месте в нужное время. К слову, фанаты давно подозревают Ким в заказных папарацци, на фото которых она выглядит так, словно сошла с обложки глянца.