Страшное рядом: в Нарва-Йыэсуу найдена большая авиабомба, начиненная тротилом

В Ида-Вирумаа, на территории города Нарва-Йыэсуу, в четверг в ходе раскопок обнаружили большую авиационную бомбу, которая была обезврежена саперами.
В 10:45 в Центр тревоги поступило сообщение о бомбе, найденной во время раскопок в деревне Пухкова. На месте происшествия выяснилось, что это авиационная бомба Красной Армии весом 250 килограммов времен Второй мировой войны, содержащая 114 килограммов тротила, сообщил BNS представитель пресс-службы Идаского спасательного центра.
Авиабомба была уничтожена в четверг поздно вечером на полигоне Сил обороны в Сиргала. Всего операция длилась около 11 часов подряд.