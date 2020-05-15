Страшное рядом: в Нарва-Йыэсуу найдена большая авиабомба, начиненная тротилом

В 10:45 в Центр тревоги поступило сообщение о бомбе, найденной во время раскопок в деревне Пухкова. На месте происшествия выяснилось, что это авиационная бомба Красной Армии весом 250 килограммов времен Второй мировой войны, содержащая 114 килограммов тротила, сообщил BNS представитель пресс-службы Идаского спасательного центра.