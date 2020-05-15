Известный эстонский тележурналист расстался с женой

Эстонский тележурналист и продюсер Теэт Маргна теперь свободен. Мужчина объявил в соцсетях, что разводится со своей женой Кристи, пишет Elu24.
«Дорогие друзья! Мы с супругой решили расстаться после 18 лет совместной жизни и девяти лет брака, - пишет Маргна. - Мы останемся с бывшей женой друзьями в будущем и оба будем воспитывать наших дочерей, для благополучия которых мы просим оставить нас в покое и не донимать расспросами. Комментариев на эту тему больше не будет».
Теэт и Кристи поженились 31 декабря 2011 года. Маргна - один из самых богатых телевизионщиков Эстонии. Продюсер выпускает программы для Kanal 2 и TV3 и является владельцем Gordon Grupp OÜ.