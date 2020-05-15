Астролог Павел Глоба: для 4 знаков Зодиака в июне 2020 закончится полоса безденежья

Специалист отмечает, что в последнее время перед Тельцами неоднократно возникали сложные жизненные ситуации и появлялись проблемы с деньгами - денежный поток стремительно сокращался, а все попытки его восстановить были безрузультатными. Однако кардинальные изменения ожидают Тельцов в июне. Ваше финансовое состояние будет улучшаться, вам начнут поступать предложения о сотрудничестве, и вы сможете выбрать наиболее привлекательное для себя. Как минимум до конца года продлится очень благоприятный денежный период, поэтому можно расслабиться и начать жить, не откладывая мечты в долгий ящик.

Львы в последнее время также были вынуждены справляться с обстоятельствами, которые складывались не в лучшую сторону. В следующем месяце вы получите помощь, которая спасет вас от безденежья. Начиная с середины месяца вас ожидают финансовые поступления. Часть пришедших средств придет с возврата старых долгов, какие-то деньги придут в виде подарков, кто-то выиграет крупную сумму в лотерее, но в основном деньги будут приходить медленно, зато большим объемом, создавая фундамент стабильности.

Козероги также сражались с трудностями. В июне 2020 года тяжелый период неприятностей для вас закончится, наступит «белая полоса». Время безденежья уходит, поэтому настраивайтесь на позитив. Многих ждет повышение по службе, большой объем работы или новый бизнес. Первым делом рассчитайтесь по всем долгам, а затем непременно откладывайте средства, создавая «подушку безопасности».