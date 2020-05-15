Заболевшая коронавирусом Навка показала фото из больницы

Напомним, ранее сообщалось, что супругов госпитализировали в клинику на ранней стадии заболевания. По словам Навки, болезнь протекает у них не тяжело. Пара решила не оставаться дома, чтобы не заразить своих близких – совместную дочь Надю, наследницу Навки Сашу Жулину и маму Татьяны Раису Анатольевну.

Между тем на опубликованных снимках изображена ваза с пионами, видимо, украшающая прикроватный столик в палате фигуристки.

На втором запечатлен висящий на стене «график изменения положения тела пациента», согласно которому больному предписано менять положение лежа каждые четыре часа и переворачиваться с живота на правый бок, затем на спину, на левый бок, на живот и так далее.