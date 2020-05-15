Пт, 15.05.2020
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Заболевшая коронавирусом Навка показала фото из больницы

Татьяна Навка в Каннах

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Российская фигуристка Татьяна Навка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые были недавно госпитализированы с COVID-19, поделилась с подписчиками фото из палаты больницы, где в настоящий момент проходит лечение от коронавируса, пишет Topnews.

Напомним, ранее сообщалось, что супругов госпитализировали в клинику на ранней стадии заболевания. По словам Навки, болезнь протекает у них не тяжело. Пара решила не оставаться дома, чтобы не заразить своих близких – совместную дочь Надю, наследницу Навки Сашу Жулину и маму Татьяны Раису Анатольевну.

Между тем на опубликованных снимках изображена ваза с пионами, видимо, украшающая прикроватный столик в палате фигуристки.

На втором запечатлен висящий на стене «график изменения положения тела пациента», согласно которому больному предписано менять положение лежа каждые четыре часа и переворачиваться с живота на правый бок, затем на спину, на левый бок, на живот и так далее.

Добавим, что ранее фигуристка заявила, что не нарушала самоизоляцию, а это значит, что вирус принес с работы Дмитрий Песков. 

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