Заболевшая коронавирусом Навка показала фото из больницы

Российская фигуристка Татьяна Навка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые были недавно госпитализированы с COVID-19, поделилась с подписчиками фото из палаты больницы, где в настоящий момент проходит лечение от коронавируса, пишет Topnews.
Напомним, ранее сообщалось, что супругов госпитализировали в клинику на ранней стадии заболевания. По словам Навки, болезнь протекает у них не тяжело. Пара решила не оставаться дома, чтобы не заразить своих близких – совместную дочь Надю, наследницу Навки Сашу Жулину и маму Татьяны Раису Анатольевну.
Между тем на опубликованных снимках изображена ваза с пионами, видимо, украшающая прикроватный столик в палате фигуристки.
На втором запечатлен висящий на стене «график изменения положения тела пациента», согласно которому больному предписано менять положение лежа каждые четыре часа и переворачиваться с живота на правый бок, затем на спину, на левый бок, на живот и так далее.
Добавим, что ранее фигуристка заявила, что не нарушала самоизоляцию, а это значит, что вирус принес с работы Дмитрий Песков.