Ученый назвал место возникновения следующей пандемии

Ученый и его коллеги подчеркивают, что это случится после того, как на человечество перейдет инфекция, которая в настоящее время поражает животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии. Лапол в беседе с Agence France-Presse заявил, что неразумная урбанизация тропических лесов способствует возникновению заболеваний, которые передаются человеку.

Эколог призвал пересмотреть отношение людей к тропическим лесам и изменить то, что происходит сейчас. Иначе, по его словам, вспышку нового вируса будет трудно спрогнозировать. "Леса Амазонии — это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу", — отметил Лапола.

Эколог добавил, что в настоящее время идет масштабная хищническая вырубки лесов Амазонии, и результаты уничтожения лесов могут привести к вспышке инфекций среди животных, которыми позже могут заболеть люди. Ранее, сказал Лапола, подобные случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии.