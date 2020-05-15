Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»

Лаббетт заявил, что знает людей, которые жульничали очень искусно. По его словам, у хитрых участников программы в сообщниках были такие же мастера викторин. Они занимали место за спиной у ведущего так, чтобы претендующему на миллион было их хорошо видно, и давали ему подсказки с помощью кивков и подмигиваний, пишет lenta.ru.