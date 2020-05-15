Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»

Британец Марк Лаббетт, многократный участник телевикторин, раскрыл схему мошенничества, которую использовали игроки на шоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Они получали помощь от приятелей, находившихся в зрительном зале, передает его слова Mirror.
Лаббетт заявил, что знает людей, которые жульничали очень искусно. По его словам, у хитрых участников программы в сообщниках были такие же мастера викторин. Они занимали место за спиной у ведущего так, чтобы претендующему на миллион было их хорошо видно, и давали ему подсказки с помощью кивков и подмигиваний, пишет lenta.ru.
При этом Лабетт отказался сказать, кто именно пользовался таким методом и сколько денег выигрывали мошенники. Также он раскритиковал британца Чарльза Ингрэма, который в 2001 году выиграл миллион фунтов в шоу, однако позднее был уличен в жульничестве. По мнению Лабетта, ветеран армии избрал «тупую тактику» с использованием покашливаний.
Интересно, работает ли такая схема в росийской версии?