Гороскоп на 15 мая: кто из знаков зодиака рискует наговорить лишнего

В эту пятницу люди, не осознавая этого, сами могут поддаваться провокациям, поэтому основная задача состоит в том, чтобы быть стойкими, не падкими на соблазны, но не жестокими по отношению к себе и другим. В эти сложные и опасные 23-е лунные сутки всем знакам Зодиака необходимо стараться не проявлять агрессию – она в этот день способна породить реакцию в разы мощнее изначальной.
Овен
Телец
Проявите щедрость души в этот день, и она обязательно будет вознаграждена по достоинству. Не поддавайтесь на провокации.
Близнецы
Ваши необдуманные высказывания в этот день могут обидеть близких вам людей. Думайте, прежде чем говорить.
Не отвлекайтесь на мелочи, чтобы не упустить из виду более серьезные вещи. Главное – правильно расставить приоритеты.
Лев
Вам желательно рассчитаться со своими старыми долгами, и не только финансовыми. Так вы привлечете энергию богатства.
Важно искать мирные пути решения возникшего конфликта. Люди вам доверяют, так что не подведите их.
Весы
Ограничьте контакты с подозрительными или малознакомыми людьми, иначе вам не избежать обмана и финансовых проблем, пишет «Сегодня».
Скорпион
Будьте более сдержанными и никому не рассказывайте свои тайны, иначе вам придется расплачиваться за свою болтливость.
Стрелец
Избегайте лишних разговоров, особенно на деликатную и животрепещущую для вас тему. Лучше промолчать и не говорить лишнего.
Козерог
Звезды рекомендуют сдерживать свои эмоции и не паниковать по пустякам. Берегите нервы – они не восстанавливаются.
Водолей
Вам пойдет на пользу умеренная физическая нагрузка, которая не требует особого умственного напряжения.
Рыбы
Будьте готовы к встрече с человеком из вашего давнего прошлого. Вы быстро найдете общую тему для разговора.