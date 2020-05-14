Группу «ВИА Гра» покидает одна из солисток, ей уже ищут замену

Поклонники коллектива начали переживать, когда увидели объявление в аккаунте Константина Меладзе о поиске девушки в его продюсерский центр. «Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов», — говорится в сообщении.

В прямом эфире с арт-директором игорной зоны «Красная поляна» все солистки группы рассказывали, как проводят время на самоизоляции. Однако большой сюрприз ждал всех пользователей Instagram, когда присоединилась Эрика. Она почти сразу заявила, что покидает группу «ВИА Гра».

«Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал», — отметила Эрика.

По договору солистка проработает до конца этого года. Также она будет обучать новую девушку в коллективе. Сама Эрика готовит для поклонников сольную программу. Солистка благодарна Меладзе, с которым проработала около семи лет. «Он лучший наставник. Я стала такой, какой хотела быть всегда», — подчеркнула певица.

Эрика родилась в простой семье. Когда ее карьера сложилась, девушка начала помогать близким финансами. Оставлять сцену Герцег не планирует.

«Я выступала и с температурой, и с травмой. Иногда люди думали, что Эрика пьяная. Но я никогда не пью перед концертом. Я могу бокал выпить и все», — рассказала Герцег.