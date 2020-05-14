«Она идеальна»: Кендалл Дженнер показала идеальную фигуру в сексуальном боди

Сделала себе макияж и прочее,

— написала модель.

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Подписчики восхитились красотой модели и засыпали ее комплиментами.

«Самая красивая из всех. Она великолепна, она идеальна»;

«Мне нравится макияж, который ты сделала, принцесса»;

«Великолепна»;

«Как кукла», — написали фанаты.

Фолловеры Кендалл всегда восхищаются ее естественной красотой. Даже на этом снимке на девушке минимум макияжа, но она все равно выглядит потрясающе: идеальная смуглая кожа, черные ресницы и подчеркнутые скулы.

Кендалл Дженнер начала карьеру модели в 13 лет. Она снималась для популярных молодежных журналов, таких как OK! и TeenProm. Девушка украшала обложки «Teen Vogue», «Seventeen», Looks, Raine, GenLux, Flavour Magazine, GoGirl и Miss Vogue Australia.

Кендалл также участвует в показах мировых дизайнеров и рекламирует одежду популярных брендов.