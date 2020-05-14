«Она идеальна»: Кендалл Дженнер показала идеальную фигуру в сексуальном боди

Популярная американская модель, участница проекта «Семейство Кардашьян» 24-х летняя Кендалл Дженнер заскучала в самоизоляции. Она опубликовала фото в сексуальном боди в своем профиле в Instagram, демонстрируя свою идеальную и стройную фигуру, пишет Пятый канал.
Сделала себе макияж и прочее,
— написала модель.
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Подписчики восхитились красотой модели и засыпали ее комплиментами.
«Самая красивая из всех. Она великолепна, она идеальна»;
«Мне нравится макияж, который ты сделала, принцесса»;
«Великолепна»;
«Как кукла», — написали фанаты.
Фолловеры Кендалл всегда восхищаются ее естественной красотой. Даже на этом снимке на девушке минимум макияжа, но она все равно выглядит потрясающе: идеальная смуглая кожа, черные ресницы и подчеркнутые скулы.
Кендалл Дженнер начала карьеру модели в 13 лет. Она снималась для популярных молодежных журналов, таких как OK! и TeenProm. Девушка украшала обложки «Teen Vogue», «Seventeen», Looks, Raine, GenLux, Flavour Magazine, GoGirl и Miss Vogue Australia.
Кендалл также участвует в показах мировых дизайнеров и рекламирует одежду популярных брендов.
В 2017 году она была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes. Она обогнала Жизель Бундхен, возглавлявшую этот список последние 15 лет.