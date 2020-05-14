«Правая сторона тела отказала»: Маршал рассказал о печальном состоянии Носкова после инсульта

Александр Маршал до сих пор продолжает поддерживать связь с Николаем Носковым.

Несколько лет назад они пели в одной группе "Парк Горького". Но и после того, как коллектив прекратил свое существование, артисты не прекратили общаться. Александр Маршал время от времени навещает Николая Носкова, который перенес инсульт. После этого певец также перенес тяжелую операцию по ликвидации тромба.

Коллега Носкова Александр Маршал с сочувствием высказался в отношении коллеги.

Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала,

- сказал он в беседе с "Экспресс-газетой".

Александр Маршал бывает дома у Николая Носкова, который пытается восстановиться после инсульта. Певец восхищен тем, насколько мужественно тот справляется с болезнью.

Он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом,

- добавил Александр Маршал.

Вместе с Носковым они вспоминают времена, когда в составе рок-группы выступали с такими звездами США, как Фрэнк Заппа и Джон Бон Джови.

Пластинка у нас тогда вышла удачная, но наш менеджер умер, и начались проблемы. Мы же уже жили в хороших домах, большие деньги получали,

- отметил Маршал.