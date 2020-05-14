«Страшные фотографии»: Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужчинами

Тарасов уверил, что пришел к супруге и заявил, что больше ее не любит. Якобы он осознал, что у них никогда не будет классической семьи – с детьми и женой-домохозяйкой. Ольга Бузова не хотела отпускать мужа и пыталась сохранить брак.

В какой-то момент некто предложил Дмитрию Тарасову "вскрыть" телефон супруги, чтобы прочитать переписку. Спортсмен согласился, так как уже делал такое с мобильником первой пассии.

Конечно, интересно, что человек думает на самом деле. Я две недели не живу дома, мы не общаемся. И вот на этом фоне я начал узнавать, что происходит. Там началась грязь в адрес моей семьи. Жесткая грязь про моего отца, которого даже в живых уже нет. Она маме писала сообщения моей – грязные сообщения,

– рассказал футболист.

Как отметил Тарасов, из-за того, что Бузова ругала за спиной его семью, он и решил отобрать подаренный Mercedes:

Тут я вспылил. Я тебя предупреждал? Отца будешь трогать, которого нет в живых? Верни машину. Это тебе урок.

Правда, сейчас знаменитость жалеет о поступке.

Также в руки Дмитрию Тарасову попали интимные фотографии и переписка Ольги Бузовой. В 2016 году в Сеть "слили" скриншоты сообщений, из которых стало понятно, что артистка довольно откровенно общалась с Дмитрием Нагиевым и Тимуром Батрутдиновым. Также по интернету гуляли кадры эротического содержания, которые она отправляла другим, будучи в браке с Тарасовым.

Видел не только переписку, мне присылали фотографии. Страшные фотографии. Ужасно. Я, честно, шокирован был. Думал, девочки по-другому переживают такие моменты,

– признался футболист.