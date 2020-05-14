Дворецкий принцессы Дианы объяснил, почему Гарри женился на Меган Маркл вопреки всем

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл объяснил, почему принц Гарри женился на Меган Маркл. Против этого брака выступало все семейство принца, пожалуй, не нашлось родственников, которые бы симпатизировали американской актрисе.

Тем не менее внук Ее Величества не стал считаться с венценосным семейством и сделал предложение возлюбленной. Вот уже несколько лет пара счастлива. Под влиянием Меган Гарри отказался от своих королевских обязанностей, покинул Великобританию и согласился на переезд в США — на родину Маркл.

Дворецкий погибшей принцессы знает объяснение, почему Гарри настоял на женитьбе. Все дело в схожести женщин: характер Меган Маркл очень напоминает Диану. Их поступки и поведение часто не вписываются в общую канву и вызывают неудовольствие окружающих, но их нельзя назвать слабовольными.

«Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу», — отмечает Пол Барелл.