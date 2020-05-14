Чт, 14.05.2020
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«К черту все…!» Наталья Рудова нарядилась в самоизоляции в красное секси-платье

Наталья Рудова

ФОТО: Instagram

Российская актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором позирует в красном мини-платье, пишет Пятый канал.

Очевидно, в самоизоляции звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» устала от домашних «треников» и решила порадовать себя смелым стильным нарядом.

Да пошло оно к черту все…!

— подписала пост знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного снимка любимицы. Фанаты принялись осыпать Наталью Рудову множеством комплиментов в комментариях.

«Шикарная девушка!»

«Соблазнительная»;

«Ты — самая вышка!»

«Скажи мне, где и когда найти тебя, есть предложение руки и сердца», — написали фолловеры.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса также, как и Наталья Рудова, устали от повседневной одежды. То и дело они делятся снимками, на которых позируют дома в нарядах, отлично подходящих для красной дорожки.

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