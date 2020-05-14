«К черту все…!» Наталья Рудова нарядилась в самоизоляции в красное секси-платье

Очевидно, в самоизоляции звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» устала от домашних «треников» и решила порадовать себя смелым стильным нарядом.

Да пошло оно к черту все…!

— подписала пост знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного снимка любимицы. Фанаты принялись осыпать Наталью Рудову множеством комплиментов в комментариях.

«Шикарная девушка!»

«Соблазнительная»;

«Ты — самая вышка!»

«Скажи мне, где и когда найти тебя, есть предложение руки и сердца», — написали фолловеры.