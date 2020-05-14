«К черту все…!» Наталья Рудова нарядилась в самоизоляции в красное секси-платье

Российская актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором позирует в красном мини-платье, пишет Пятый канал.
Очевидно, в самоизоляции звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» устала от домашних «треников» и решила порадовать себя смелым стильным нарядом.
Да пошло оно к черту все…!
— подписала пост знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от соблазнительного снимка любимицы. Фанаты принялись осыпать Наталью Рудову множеством комплиментов в комментариях.
«Шикарная девушка!»
«Соблазнительная»;
«Ты — самая вышка!»
«Скажи мне, где и когда найти тебя, есть предложение руки и сердца», — написали фолловеры.
Многие звезды отечественного шоу-бизнеса также, как и Наталья Рудова, устали от повседневной одежды. То и дело они делятся снимками, на которых позируют дома в нарядах, отлично подходящих для красной дорожки.