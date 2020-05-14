«Вытащил пистолет»: Регина Тодоренко рассказала об отношениях с неадекватным мужчиной

Она намекнула на то, что, возможно, в некоторых случаях представительницы прекрасного пола сами виноваты в агрессивных действиях своих мужчин. После этого телеведущей пришлось опровергать свои слова, и к тому же создать фильм о проблеме, чтобы снять с себя все обвинения.

Тодоренко, оказывается, и сама в свое время встречалась с неадекватным молодым человеком. Об этом она рассказала в интервью изданию «Медуза».

«Оказывается, я сама столько раз сталкивалась с этим прессом, с агрессором, который живет рядом!» - отметила звезда.

Звезда «Орла и решки» вспомнила отношения, которые были у нее в юности.

«У меня был молодой человек, который очень сильно меня ревновал. Кстати, это является одним из признаков того, что человек способен в будущем применить насилие. Так вот, он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу… Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен», - добавила она.

По словам Тодоренко, случай, который заставил ее задуматься, случился во время прогулки с бойфрендом. К ней подошел поклонник, который попросил сфотографироваться. И тут ее молодой человек забрал у фаната телефон.

«Он вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: "Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро". Мне было 20 лет. Я улыбнулась и сказала: "Ой, ну чего ты, ну перестань". Я сказала так, будто это было окей. Это настолько вшито в мозг, что "ой, ничего страшного, это не агрессия, ладно-ладно, покричит и перестанет". И сейчас я думаю: господи, а что бы со мной стало, если бы я осталась в этих больных отношениях?», - задается вопросом телезвезда.

Однако агрессивное поведение своего супруга, Влада Топалова, который заступился за нее, когда она переживала травлю в интернете, телеведущая оправдала, пишет TopNews. Напомним, ранее певец обматерил тех, кто оскорбил его жену. Регина отметила, что Топалов является эмоциональным человеком и в те дни переживал смерть близкого друга.