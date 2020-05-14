Восемь главных признаков, что кошка любит своего хозяина

Чтобы понять, любит ли вас кошка или нет, нужно обратить внимание на ее поведение. Определить отношение кошки к хозяину довольно просто. Можно узнать ее настроение по хвосту или понять, любит ли она хозяина, понаблюдав за ее поведением.

Мурлыканье

Кошки могут мурлыкать по разным поводам и выражать таким способом широкий диапазон эмоций: от волнения до радости.

Если кошка мурлычет сидя на хозяйских коленях или просто, когда он рядом, то это признак кошачьей любви.

Топтание

Если кошки топчут вас лапками – это знак искренней симпатии. Будучи котятами, они массажировали мамин живот, чтобы стимулировать выработку молока.

Получение удовольствия, сытость и материнское тепло прочно закрепилось в кошачьем сознании вместе с этим движением. И теперь, топча человека лапками, кошка показывает, что относится к нему так же как и к маме-кошке и хочет того же взамен.

Делится добычей

Мышь или птичка на полу или в постели – вовсе не угроза. Так кошка демонстрирует хозяину свою любовь. Существует две версии, почему она так поступает. Согласно первой, она пытается научить человека охотиться так же, как учит котят.

По другой версии кошка показывает свою благодарность, за то, что ее о ней заботятся в этом доме. В любом случае это символ кошачьей любви, не стоит ее за это ругать.

Лежат на спине

Животик – самое незащищенное место на теле кошки. Подставляя его хозяину, кошка показывает, что полностью доверяет хозяину и считает его своим другом, не способным причинить ей зла.

Позволяет трогать хвост

Хвост – еще одна часть тела, к которой кошка обычно не позволяет прикасаться. Если схватить за него, она не сможет выбраться и убежать. Предоставляя доступ к хвостику, кошка высказывает доверие человеку.

Поворачивается

Многие ошибочно считают, что поворачиваясь к лицу задом, кошка показывает пренебрежительное отношение к хозяину. На самом деле все ровно наоборот.

Повернувшись к хозяину задом, кошка перестает следить за ним, а значит, считает, что он не причинит ей неприятностей.

Встречает хозяина

Если ваша кошка бежит со всех ног к входной двери, когда слышит звук поворачивающегося замка – это признак того, что она очень любит хозяина.

За то время, пока его не было дома, кошка успела по нему соскучиться и, встречая его у двери, показывает свою любовь и привязанность.

Кошка лижет и покусывает руку

В знак любви кошки облизывают и слегка покусывают друг друга. Если она относится так же к хозяйским рукам, значит, относится к нему с теми же чувствами и даже принимает его за своего собрата.