46-летняя Хайди Клум безуспешно пытается забеременеть от молодого мужа

Напомним, что Хайди воспитывает уже четверых детей, однако мечтает родить еще одного малыша своему молодому супругу. Еще в прошлом году в Сети упорно ходили слухи о том, что Клум ждет ребенка, эту информацию даже подтверждали некоторые ее друзья, однако модель так и не стала снова мамой.

Сейчас инсайдеры сообщают, что Хайди и Том действительно хотят стать родителями и мечтают о близнецах. Последний год они упорно работали над этим вопросом.

Они говорили о том, что отчаянно хотят завести близнецов, и даже подбирали им созвучные имена, например Уильям и Уиллоу,

— сообщил инсайдер изданию Woman's Day.