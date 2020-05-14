Гороскоп бедолаг, чья мужская сила рано увянет

Увы, но молодость не вечна, а если верить прогнозу звезд, то некоторые знаки зодиака более уязвимы с годами в любовных делах, пишет «Домашний Очаг».
Дева
Начнем с того, что среди этих знаков больше всего холостяков и, по негласной статистике, мужчин с большими сексуальными трудностями. А все дело в очень трудном характере Дев. И, как следствие, психологические проблемы, которые напрямую влияют на интимную сферу. Этот знак наделен многими незаурядными качествами: интеллектом, самодисциплиной, педантичностью, максимализмом. И вот этот же набор с годами превращается в яд.
Девы начинают много рефлексировать, копаться в себе и критиковать все вокруг, превращаться в зануд, обижаться.
Ну скажите, кому нужен такой кавалер! Хотя в молодости этот знак — довольно страстный любовник, к свиданиям готовится с особой тщательностью. Увы, с годами и без того прагматичные Девы совсем перестают верить в любовь и сантименты. Если мужчина находится в браке, то на него сильнейшим образом повлияет кризис среднего возраста, появится страх потерять мужскую силу. От неуверенности Дева начинает метаться от одной любовницы к другой, искать приключений на одну ночь, но это только усугубляет их положение.
Овен
Губит людей не возраст, а вредные привычки. Те девушки, у которых в любимых есть молодой Овен, знают, сколько энергии и напора имеется в их мужчине. Это знак Зодиака, уверенный в себе и знающий толк в телесных утехах. Грубоват бывает, конечно, нетерпелив, в общем-то это признаки настоящего мужчины. Он во всех амплуа такой, с полной отдачей, с нервом ведет дела, поэтому стрессы на его жизненном пути — постоянные спутники.
А неприятности этот знак заливает порциями дорогого спиртного. И, к сожалению, чем дальше, тем больше склонен Овен к пагубной привычке. Да и пылкости с возрастом становится все меньше. Овен по этому поводу, нужно сказать, очень переживает, одно неосторожное слово — и романтическое свидание не состоится. Но главная причина фиаско — это все же алкоголь. Поэтому, если Овен не сопьется и будет следить за своими эмоциями, здоровье не подкачает на любовном фронте еще долго.
Скорпион
Вот уж неожиданность — как самый сексуальный знак Зодиака мог попасть в список неудачников любви! Тем не менее среди их представителей много людей, абсолютно равнодушных к интиму. Эту мужскую часть Скорпионов больше волнуют проблемы собственного мироощущения, точнее, саморазрушения.
Девушки это чувствуют на каком-то подсознательном уровне и бегут от колких и депрессивных мужчин куда глаза глядят.
В молодости-то эти качества наравне с гормональным всплеском, возможно, и придают Скорпиону харизмы, но не в зрелом возрасте. К тому же этот знак часто страдает заболеваниями сердца, системы кровообращения и репродуктивной функции из-за недолеченных инфекций. Ну и вдобавок Скорпионы уравновешивают свои психологические перекосы алкоголем. Вот и вам и неутешительный результат.
Водолей
Эти интеллектуалы и свободные художники в половозрелом возрасте склонны к экспериментам и новаторству. Но самовлюбленность ведет к автоэротизму, затяжным прелюдиям (мол, полюбуйтесь на меня, посмотрите, каков я) и, как следствие, с годами формируется в щекотливую проблему.
Но нельзя сказать, что Водолея это сильно тревожит — его скорее можно отнести к типу мужчин с вялым темпераментом. Он скорее предпочтет провести ночь с книжкой, чем с дамой, и утром взахлеб рассказывать о прочитанном. Поэтому Водолею следует выбирать в жены таких же инертных партнерш. А после 35 эти мужчины вовсе почти забывают про супружеский долг. Но зато Водолеи — верные супруги, надежные и ответственные.
Рак
Очень требовательный знак в части внимания к собственной особе. Не терпит иной картины мира, чем сформировалась в его представлении. А жизнь, как известно, штука непредсказуемая и совсем не однозначная. Но у представителей этого знака гибкости нет совсем. Поэтому Раки начинают страдать эмоциональным дискомфортом, ипохондрией, жалостью к себе любимому. У них и болезни все от нервов — психосоматические, которые лечатся не таблетками, а душевными беседами и наставлениями.
На таком фоне легко появляются вредные привычки — алкоголизм и курение. И далее вероятны два сценария: если мужчина ведомый, то будет искать себе сильную женщину, которая может освободить его от всех бытовых проблем. Этот Рак будет подкаблучником, существом тихим, спивающимся. Если же Рак — сильная личность, то начнет мучить спутницу ревностью, необоснованными подозрениями, придирками. Согласитесь, оба варианты далеки от идеальной семейной картины с полноценной интимной жизнью. Но, конечно, все поправимо: для этого пара должна понять друг друга, услышать и захотеть изменить привычную конфликтную жизнь.