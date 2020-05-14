Гороскоп бедолаг, чья мужская сила рано увянет

Дева

Начнем с того, что среди этих знаков больше всего холостяков и, по негласной статистике, мужчин с большими сексуальными трудностями. А все дело в очень трудном характере Дев. И, как следствие, психологические проблемы, которые напрямую влияют на интимную сферу. Этот знак наделен многими незаурядными качествами: интеллектом, самодисциплиной, педантичностью, максимализмом. И вот этот же набор с годами превращается в яд.

Девы начинают много рефлексировать, копаться в себе и критиковать все вокруг, превращаться в зануд, обижаться.

Ну скажите, кому нужен такой кавалер! Хотя в молодости этот знак — довольно страстный любовник, к свиданиям готовится с особой тщательностью. Увы, с годами и без того прагматичные Девы совсем перестают верить в любовь и сантименты. Если мужчина находится в браке, то на него сильнейшим образом повлияет кризис среднего возраста, появится страх потерять мужскую силу. От неуверенности Дева начинает метаться от одной любовницы к другой, искать приключений на одну ночь, но это только усугубляет их положение.

Овен

Губит людей не возраст, а вредные привычки. Те девушки, у которых в любимых есть молодой Овен, знают, сколько энергии и напора имеется в их мужчине. Это знак Зодиака, уверенный в себе и знающий толк в телесных утехах. Грубоват бывает, конечно, нетерпелив, в общем-то это признаки настоящего мужчины. Он во всех амплуа такой, с полной отдачей, с нервом ведет дела, поэтому стрессы на его жизненном пути — постоянные спутники.

А неприятности этот знак заливает порциями дорогого спиртного. И, к сожалению, чем дальше, тем больше склонен Овен к пагубной привычке. Да и пылкости с возрастом становится все меньше. Овен по этому поводу, нужно сказать, очень переживает, одно неосторожное слово — и романтическое свидание не состоится. Но главная причина фиаско — это все же алкоголь. Поэтому, если Овен не сопьется и будет следить за своими эмоциями, здоровье не подкачает на любовном фронте еще долго.

Скорпион

Вот уж неожиданность — как самый сексуальный знак Зодиака мог попасть в список неудачников любви! Тем не менее среди их представителей много людей, абсолютно равнодушных к интиму. Эту мужскую часть Скорпионов больше волнуют проблемы собственного мироощущения, точнее, саморазрушения.

Девушки это чувствуют на каком-то подсознательном уровне и бегут от колких и депрессивных мужчин куда глаза глядят.

В молодости-то эти качества наравне с гормональным всплеском, возможно, и придают Скорпиону харизмы, но не в зрелом возрасте. К тому же этот знак часто страдает заболеваниями сердца, системы кровообращения и репродуктивной функции из-за недолеченных инфекций. Ну и вдобавок Скорпионы уравновешивают свои психологические перекосы алкоголем. Вот и вам и неутешительный результат.

Водолей