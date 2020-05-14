Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего парня-маргинала

Пока 60-летняя актриса борется с хейтерами в сети, ее 20-летняя дочь Леля активно ведет свой собственный блог, в котором не стесняется делиться подробностями личной жизни. Так, в последние пару недель девушка выкладывает в Instagram снимки с неким молодым человеком по имени Коля, который пишет электронную музыку под ником Sound Pollution. Поклонников у творчества группы всего 55, но Коля только начинает свой творческий путь, пишет «Собеседник».

Многие заметили, что выбор Лели пал на довольно необычного парня: судя по его блогу, он диджей, катается на скейте, любит необычную живопись и прогулки по городу (несмотря на карантин). И все бы ничего, но на паре его снимков в его же аккаунте подписчики заметили алкоголь, сигареты и нечто, уж слишком напоминающее запрещенные вещества.

Дочь Ларисы Гузеевой со своим молодым человеком ФОТО: Instagram

Сама Леля тоже старается не отставать, наполняя свой и мамин блог странными видео с пугающим макияжем и с бутылками в руке. На некоторых из фото Леля открыто курит и трогает руками куст марихуаны. Гузеева все увлечения дочери одобряет, ведь она и сама в ее возрасте была еще той хулиганкой.