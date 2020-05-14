Тайный любовник высыпал на могилу Началовой машину роз

Работники Троекуровского кладбища рассказали Dni.ru, что в конце марта, через несколько дней после первой годовщины смерти Началовой, на могиле певицы появился молодой мужчина.

«Прежде мы его здесь не встречали, – сообщил очевидец. – Приехал он ближе к закрытию кладбища, на закате, когда посетителей уже нет. И привез с собой несколько огромных охапок роз – на вид не меньше тысячи штук. Он и его водитель сделали к забитой цветами машине несколько ходок».

«Мужчина упал на могилу и зарыдал, – продолжил свидетель. – Он все причитал: "Юленька моя..." Не знаю, кем он приходился покойной. Может, любовник бывший. Вряд ли простой поклонник так будет убиваться и тратиться».

На Троекуровском кладбище заверили, что это точно был не последний из известных возлюбленных артистки – не нижегородский судья Вячеслав Кудря. Его они хорошо знают по телепередачам. В последний раз мужчина появлялся на погосте в день похорон Началовой: незаметно шел в толпе среди поклонников, не привлекал к себе внимания, у гроба долго не стоял. Больше его тут не видели.