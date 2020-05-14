Эстонский муж сестры Влада Топалова объявил о поисках няни для восьмимесячной дочери

Но вскоре после свадьбы в семье Топаловой и Несона произошло пополнение, сейчас их дочери уже 8 месяцев и Тоомас Несон объявил, что они ищут для девочки няню в Эстонии.

«Ищем для своей 8-месячной девочки жизнерадостную и обязательную няню и помощницу по дому. Должен быть опыт работы с детьми и желание заниматься ребенком. Хотим найти постоянного человека на 4-5 дней в неделю, по 8 часов за раз. Было бы здорово, если во время сна ребенка няня будет помогать с простыми домашними заботами», - написал Тоомас Несон.