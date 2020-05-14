Чт, 14.05.2020
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«Где-то рыдает Волочкова»: Баста заскучал на карантине и станцевал партию из «Лебединого озера»

Баста

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заскучал на самоизоляции и показал подписчикам мастер-класс по балету. Фанаты не без иронии заметили, что танец музыканта под мелодию из "Лебединого озера" может составить конкуренцию незабываемым па Анастасии Волочковой, пишет Лайф.

На видео упитанный "лебедь" повторяет всем известные движения из знаменитого балета: вытягивается в "ласточке" на одной ноге, выполняет па-де-бурре и вполне грациозно машет руками-крыльями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лебыдь

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"За кадром Цискаридзе?", "Лучший чёрный лебедь", "Поплыл лебедь", "Где-то рыдает от зависти Волочкова", "Волочкова нервно курит", "Большой наскоро составляет контракт" — пишут фолловеры звезды. Как пишет портал "Дни.ру", менее игриво настроенные подписчики призвали Вакуленко вернуться к рэпу. Другие отметили, что у музыканта "грация кошки — ловкость картошки".

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