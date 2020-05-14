«Где-то рыдает Волочкова»: Баста заскучал на карантине и станцевал партию из «Лебединого озера»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заскучал на самоизоляции и показал подписчикам мастер-класс по балету. Фанаты не без иронии заметили, что танец музыканта под мелодию из "Лебединого озера" может составить конкуренцию незабываемым па Анастасии Волочковой, пишет Лайф.