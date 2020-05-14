Чт, 14.05.2020
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Мир предупредили о новой климатической аномалии

Повышение температуры. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Температура на поверхности воды и суши в мае и июне превысит средние значения, сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как передает ТАСС, более теплая, по сравнению со средними значениями, температура на поверхности океана приведет к превышению нормы температуры на суше на большей части Земного шара. Особенно это будет заметно в тропических широтах и на значительной части Северного полушария, говорится в бюллетене ВМО.

Отмечается, что повышению температуры способствует глобальная тенденция к потеплению. Прогноз ВМО основан на моделировании глобальных прогнозов аккредитованными центрами по всему миру.

Даже в условиях нынешнего нейтрального Эль-Ниньо температура в мае и июне будет выше, чем в прошлом году. Температура воздуха и поверхностного слоя моря, а также нагрев океанов «выросли вследствие изменения климата, и это сильно влияет на экстремальные явления, такие как тропические циклоны и ливни», отметил генеральный секретарь организации Петтери Таалас.

В Эстонии майская погода нас пока не слишком радует. Посмотрим, что будет во второй половине месяца и в июне.

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