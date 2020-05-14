Келли Сильдару впервые после скандала высказалась публично

В начале недели настоящей бомбой стала новость о разводе родителей известной спортсменки Келли Сильдару. Вчера вечером чемпионка мира по фристайлу опубликовала свой первый пост в соцсети после скандала, пишет Elu24.
Мы писали о том, что родители поделили и детей: Келли осталась с матерью, а ее брат с отцом.
18-летняя чемпионка до вчерашнего вечера молчала, но в среду опубликовала фото в Instagram.
«Будьте здоровы!» - так подписала Келли фотографию. И ни слова о сложной семейной ситуации. И никогда не унывайте - хочется добавить, глядя на улыбающуюся и счастливую Келли на снимке.