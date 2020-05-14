Самая харизматичная супружеская пара Эстонии решила развестись

Музыкант Хендрик Сал-Саллер объявил о том, что разводится с супругой после 16 лет совместной жизни, пишет Elu24.
Берит и Хендрик рассказали о своем решении в социальных сетях: «Мы решили развестись», - написали они в Facebook.
«Мы всегда будем вместе воспитывать нашего сына, рожденного от великой любви, и сделаем все возможное, чтобы защитить его от шумихи, которая поднимается в обществе после нашего заявления. Это наш единственный публичный комментарий по этому вопросу. Спасибо за понимание!» - подытожили почти уже бывшие супруги.
Отношения между Хендриком и Берит начались в 2004 году, в 2007 году у их семьи родился сын Себастьян. Поженилась пара 25 июля 2010.