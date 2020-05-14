«Это учения!»: доктор Мясников предсказал новую опасную пандемию после COVID-19

В интервью «Комсомольской правде» теледоктор рассказал, что впереди человечество ожидают более серьезные пандемии, об этом говорят и эпидемиологи, и вирусологи. «Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы. Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос», — сообщил Мясников.

Теледоктор признал, что алгоритмы действий в случае с коронавирусом были сформированы и применялись, хотя в итоге не все сработало. Причем нельзя все списать на разгильдяйство, такая же ситуации и в Америке, и в Европе, заметил Мясников.

Причем здравоохранение и власти государств совершили ошибку: они не восприняли серьезно новый вирус. «Мы ничего не знали об этом вирусе. Я говорил раньше, что инфекция не столь опасна, как могла бы быть», — заключил Мясников.

С теледоктором согласился и профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его мнению, уже сейчас нужно готовиться и надо открывать больше исследовательских центров и вирусологических учреждений с необходимым оборудованием для проведения анализов. «Нам нужны нормальные вирусологические помещения, в которых все сделано по условиям грязной зоны или как угодно ее можно назвать, горячей, красной. Важно, чтобы там можно было работать безопасно как для исследователей, так и для окружающих», - добавил Чепурнов.