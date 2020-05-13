Эмин Агаларов объявил о расставании с женой

Эмин Агаларов и его супруга Алена решили разведись. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях. Он поблагодарил бывшую избранницу, отметив, что она всегда будет близким для него человеком, передает StarHit.
Около двух лет назад вся светская Москва гуляла на свадьбе Эмина Агаларова. Вскоре после церемонии стало известно, что супруга певца ждет ребенка. Казалось, влюбленные искренне счастливы рядом друг с другом, но сегодня артист неожиданно сообщил о разводе, опубликовав фото с церемонии бракосочетания.
«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», – подчеркнул артист.
Алена тоже прокомментировала перемены в семейной жизни. Она призналась, что находится в шоковом состоянии и не может пока отвечать на вопросы. «Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело. И сегодня день рождения моей мамы. Спасибо за понимание», — сообщила супруга музыканта.
Напомним, что об отношениях Эмина и Алены стало известно в 2016 году, когда влюбленные стали появляться вместе на светских мероприятиях. Вскоре Агаларов познакомил избранницу с родителями и детьми от первого брака. Уже тогда было понятно, что певец настроен решительно и хочет создать с девушкой семью.