Эмин Агаларов объявил о расставании с женой

Около двух лет назад вся светская Москва гуляла на свадьбе Эмина Агаларова. Вскоре после церемонии стало известно, что супруга певца ждет ребенка. Казалось, влюбленные искренне счастливы рядом друг с другом, но сегодня артист неожиданно сообщил о разводе, опубликовав фото с церемонии бракосочетания.

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следущий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», – подчеркнул артист.

Алена тоже прокомментировала перемены в семейной жизни. Она призналась, что находится в шоковом состоянии и не может пока отвечать на вопросы. «Дайте мне время прийти в себя, пожалуйста! Мне очень больно и тяжело. И сегодня день рождения моей мамы. Спасибо за понимание», — сообщила супруга музыканта.