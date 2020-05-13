Марат Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

В последнее время Марат Башаров щедр на откровения: он посетил несколько телевизионных передач, а в социальных сетях опубликовал посты, порочащие имя его экс-супруги Елизаветы Шевырковой. Актер утверждает, что бывшая жена специально выставляет его подонком, хотя он и продолжает полностью обеспечивать и ее, и сына.

Шевыркова долго терпела и хранила молчание, но в итоге решила публично прервать его, дав интервью для шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии женщина рассказала, что впервые столкнулась с побоями еще четыре года назад. Тогда она была на третьем месяце беременности. Елизавета приехала в Германию, где у Марата были гастроли со спектаклем. После громкой премьеры артист напился и устроил скандал.

«До этого он всегда атаковал меня психологически: «Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую». Мне хотелось верить, что это пьяный бред. Потому что наутро он говорил, что никого роднее дочери Амели, меня и будущего малыша у него нет. Однажды, когда все это началось в очередной раз, я взяла с полки стакан воды и облила его. Это было роковой ошибкой. Он начал душить. Мне удалось сбежать в другую комнату», — рассказала Елизавета.

После этого инцидента Шевыркова долго не разговаривала с Маратом. Актер молил о прощении и обещал, что подобное больше не повторится. В итоге супруга пошла на уступки. Но сразу после рождения сына избиения начали повторяться. Сначала Башаров в порыве ярости сломал Елизавете палец на глазах у мальчика, а потом и нос.

Оказавшись в больнице с травмой лица, Шевыркова поняла, что так продолжаться больше не может. Она ушла от Башарова, хотя тот и продолжал преследовать ее, пытаясь вернуть семью. «Он молил, спрашивал, что ему сделать? Я сказала ему сделать дарственную на ребенка. Он сделал ее на меня, так как сын несовершеннолетний. Мы действительно поменяли замки в квартире, но выхода другого не было. Он же начал приходить туда с пивом, все это видел ребенок. Я боролась до последнего, чтобы у малыша был отец. Марсель души в нем не чает», — призналась Шевыркова.